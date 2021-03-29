Можно ли умереть из-за гипноза? Да!

Феномен гипноза до сих пор изучен очень плохо, хотя его неоднократно пытались рассматривать как различные энтузиасты, так и серьезные ученые. В этой статье мы рассмотрим один необычный случай, произошедший на шоу гипнотизера в начале ХХ века.

Гипноз представляет из себя некие манипуляции с помощью определенных слов, фраз или предметов вроде вращающихся часов, от которых субъект входит в измененное состояние (транс), в котором у него открываются новые возможности.

Ему становятся доступны забытые ранее воспоминания, повышается фокус на чем-то, увеличивается концентрация, а также сознание начинает влиять на способности организма.

К примеру гипнотизер может заставить субъекта полностью забыть про сильную острую или хроническую боль, или хотя бы уменьшить ее. Может заставить его заново и во всех подробностях пережить событие, случившееся десятки лет назад и о котором субъект почти все давно забыл.

Ну и конечно загипнотизированный человек часто способен совершать любые действия по приказу гипнотизера, словно кукла-марионетка. Это конкретное использование гипноза пожалуй является наиболее популярным в обществе. Многие люди читали о том, что гипнотизеры могут заставить человека лаять как собака, ходить на корточках, представляя себя курицей, и так далее.

Для многих людей именно здесь начинается и заканчивается гипноз, и это в большинстве случаев считается не более чем хитрым фокусом. Однако в истории были случаи, когда сила внушения гипнотизера была настолько велика, что это заканчивалось смертью человека.

Вечером 8 ноября 1909 года оперный театр в Сомервилле, штат Нью-Джерси (США), был переполнен людьми, пришедшими увидеть шоу известного в то время сценического гипнотизера Артура Эвертона. Когда гипнотизер наконец драматично и театрально вышел на сцену, он первым делом посмотрел на толпу и попросил выйти на сцену любого добровольца.

Эвертон знал, что как правило найти первого "подопытного" дело сложное, люди предпочитают сидеть и смотреть на то, как на сцене нелепо выступают другие, а сами принимать в этом участие не желают. Поэтому в качестве первого добровольца почти все гипнотизеры любят использовать "подсадную утку", то есть специального человека, которому заплатили за это. Обычно после его выступления публика расслаблялась и поиск добровольцев далее был несложным.

Вот и в этот раз Эвертон использовал "подсадную утку", в качестве которой выступил местный 35-летний пианист и бывший кондуктор трамвая по имени Роберт Симпсон. Симпсон уже не первый раз вызывался быть "уткой" на шоу разных гипнотизеров и это дело ему было привычное и нестрашное.

Симпсон выступил как полагается, Эвертон под гипнозом приказывал ему делать те или иные вещи, а потом отпустил его снова в зал и после этого стал вызывать обычных добровольцев. Но ближе к концу этого шоу Симпсон снова вызвался пойти добровольцем на сцену, так как ближе к финалу количество желающих из публики совсем иссякло.

Эвертон в этот раз решил продемонстрировать на Симпсоне популярный трюк с лежанием горизонтально на двух стульях. Он ввел Симпсона в состояние транса, все тело Симпсона стало твердым и после этого уложил его головой и ступнями на сиденья стульев.

Это до сих пор один из самых известных трюков на шоу гипнотизеров и никто не предполагал, что дальше все пойдет не по плану. А случилось следующее:

"Эвертон сделал несколько пасов, сказал Симпсону, чтобы он был жестким, и он стал таким. Затем Эвертон приказал обслуживающему персоналу уложить тело Симпсона на два стула, положив голову на один, а ноги на другой, и потом даже наступил на живот испытуемого, проверяя его жесткость.

Далее двое служителей, действуя по его приказу, подняли Симпсона в стоячее положение, а Эвертон, хлопая в ладоши, крикнул: "Расслабься!". Тело Симпсона смягчилось так внезапно, что выскользнуло из рук обслуживающего персонала на пол, а его голова ударилась об один из стульев", – так писали об этом журналисты.

Зрители ахнули, не зная даже, было ли это частью выступления или несчастный случай, а некоторые люди даже начали хлопать в ладоши. Но вскоре стало очевидно, что это не было запланированным актом, потому что Эвертон склонился над лежащим телом, его лицо выглядело испуганным, а потом он начал звать врача.

Пока врач шел, Эвертон неоднократно пытался привести Симпсона в чувство, все еще полагая, что тот просто находится в состоянии транса. Однако вскоре стало ясно, что Симпсон мертв.

Когда на сцену наконец поднялся окружной врач У.Х. Лонг, то ему ничего не оставалось, как объявить Симпсона мертвым на месте происшествия. Но даже тогда Эвертон не согласился с тем, что его помощник действительно мертв.

Эвертон сказал врачу и властям, что, по его мнению, Симпсон все еще находится в трансе, в своего рода глубоком состоянии анабиоза, и что он может оживить его, если ему дадут больше времени. Ему поверили и дали время на попытки попробовать "оживить" Симпсона, но, несмотря на то, что Эвертон провел над этим много часов, у него ничего не вышло. Симпсон остался мертв.

Далее Эвертон был доставлен в местную тюрьму, обвинен в непредумышленном убийстве и приговорен к многим годам тюрьмы, но он все еще отказывался признать, что Симпсон мертв. Теперь он умолял власти позволить ему попробовать еще одну вещь, позволить ему вызвать второго гипнотизера, чтобы добиться успеха там, где он потерпел неудачу.

Ошеломленные власти решили, что им нечего терять, и позволили Эвертону связаться со своим другом – гипнотизером и почетным профессором Колумбийского университета Уильямом Давенпортом. После того, как Эвертон объяснил, что произошло, Давенпорт согласился, что Симпсон вполне может быть еще жив и что он находится в замороженном каталептическом состоянии, как анабиоз. Поэтому он согласился пойти в морг и попробовать свои силы в возвращении человека к жизни.

Когда Давенпорт прибыл в морг, он немедленно приступил к работе, используя гипнотические команды на трупе и говоря: "Боб! Твое сердце! Боб! Твое сердце! Твое сердце бьется! Боб, твое сердце начинает действовать. Это начало. О, я говорю, Боб, смотри, твое сердце начинает биться. Слушай, Боб, твое сердце сильно бьется. Боб, твое сердце начинает биться!".

Он говорил эти слова, повторяя их часами, используя разные тона и подходы, от дружелюбных и веселых до командных и даже сердитых, но сердце не билось, Симпсон не двигался, не садился и не начинал дышать снова, и он был по-прежнему совершенно безмолвен и неподвижен.

Для полиции стало совершенно очевидно, что этот человек был мертв, но и тогда Эвертон продолжал настаивать на том, что это просто очень глубокий транс, но что Симпсон на самом деле жив, когда его утаскивали обратно в тюрьму. Фактически, он все еще объявлял Симпсона живым, даже когда коронер пришел к выводу, что мужчина умер мгновенно от разрыва аорты.

К счастью для Эвертона, причину разрыва аорты установить не удалось, и хотя случай определенно казался подозрительным, не было никаких доказательств того, что Эвертон имел к этому какое-либо отношение. Поэтому вскоре к он был освобожден из тюрьмы. Один врач сказал так:

"Смерть была практически мгновенной и, очевидно, наступила, когда Симпсон выходил из транса. Невозможно сейчас установить, вызвало ли то напряжение, которому он подвергся, когда Эвертон стоял на теле во время его жесткости, разрыв аорты или нет."

Эвертон после этого случая перестал выступать и пропал из виду, а через несколько лет был арестован за контрабанду спиртных напитков во время Сухого закона. Во время ареста он утверждал, что мог легко одурить полицию с помощью гипноза, но сам решил не делать этого.

После этого он совсем исчез из истории, его дальнейшая судьба неясна.

Имел ли он какое-либо отношение к смерти своего помощника? Было ли это просто невероятным совпадением или гипноз действительно убил его? Мы до сих пор многого не понимаем в гипнозе, поэтому трудно сказать, оставим это просто странной исторической странностью.