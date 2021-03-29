 

Опубликован новый портрет Кейт Миддлтон в честь выхода ее книги о Великобритании

29.03.2021, 11:24, Разное
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В минувшее воскресенье, 28 марта, Кейт Миддлтон представила собственную книгу-фотоальбом, в котором собрала фотографии, сделанные во время карантина в Великобритании. На кадрах герцогиня Кембриджская решила запечатлеть моменты погружения страны в тотальный локдаун. Книга носит название Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 (“Оставайтесь на месте: портрет нашей нации в 2020 году”). Этот альбом с комментариями – совместный проект жены принца Уильяма и Национальной портретной галереи Великобритании, запущенный в начале прошлого мая. В течение года жители королевства присылали на адрес Кенсингтонского дворца фотографии, сделанные весной 2020-го. Экспертное жюри, в составе которого была и сама Кейт, выбрало 100 лучших кадров из 31 тысячи вариантов в рамках общей видеоконференции, которая состоялась в августе (некоторых фаворитов можно посмотреть здесь). Причем многие фотографии конкурсантов по хештегу Кейт прокомментировала лично. 

Когда мы через десятки лет оглянемся на пандемию COVID-19, мы вспомним о проблемах, с которыми мы все столкнулись, о близких, которых мы потеряли, о длительной изоляции от наших семей и друзей и о нагрузке на жизненно важные сферы труда. Но мы также будем помнить и о положительных моментах: невероятно добрых поступках, помощниках и героях, которые пришли к нам из всех слоев общества, и о том, как вместе мы адаптировались к новым нормам. Через Hold Still я хотела показать, как использовать силу фотографии для создания долговременной записи того, что мы все пережили — чтобы запечатлеть истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию,

– написала Кейт Миддлтон в предисловии к книге. А в качестве анонса нового труда герцогини в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появился ее новый портрет: на нем Кейт изображена на природе в красном пуловере и с пленочным фотоаппаратом в руках. Книга-фотоальбом поступит в продажу 7 мая.

Кликните на фото для просмотра галереи

Напомним, фотография – одно из главных хобби герцогини Кембриджской. Ее любовь к фотографии давно известна, причем не только другим представителям британской монархии, но и всему миру. Ведь сделанные лично ею снимки герцогиня Кембриджская не прячет, а выкладывает в общий доступ в Instagram Кенсингтонского дворца и приурочивает эти публикации к дням рождения родных и близких. Так, ранее в официальных аккаунтах британской королевской семьи в Instagram были опубликованы портреты как принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи по отдельности, так и всего ее семейства в целом.

Кейт Миддлтон



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