Наказали, как педофилов, — суд лишил участников атаки на Капитолий интернета

Американские прокуроры добились того, что суд запретил нескольким участникам январских беспорядков в Вашингтоне пользоваться всемирной паутиной, пишет Los Angeles Times. По словам издания, ранее столь спорному наказанию в основном подвергали обвиняемых и осуждённых педофилов.



Reuters

52-летняя косметолог из Беверли-Хиллз Джина Бисиньяно принимала активное участие в беспорядках на Капитолийском холме. Женщина выступала с обличающими речами о глобалистах, Джордже Соросе и украденных выборах. Кроме того, она призывала протестующих взять оружие и надеть противогазы незадолго до нападения на сотрудника полиции.

Выбранный Бисиньяно «тёмный путь дезинформации» нашёл своё отражение в социальных сетях, но теперь у неё нет к ним доступа. Впрочем, вовсе не потому, что так решили руководство Twitter или Facebook. Женщине запретил выходить в интернет федеральный судья, и если она ослушается, ей грозит тюремное заключение, пишет Los Angeles Times.

По словам издания, судьи долгое время неохотно шли на запрет доступа в интернет. Это ограничение, которое по существу отрезает человека от большей части современного общества, в основном затрагивало обвиняемых и осуждённых педофилов.

Но по мере того как распространяемая онлайн «токсичная дезинформация» становится всё более опасной угрозой, приводящей к «внутреннему терроризму и насилию», суды сталкиваются с новой неприятной дилеммой. Перед ними стоит вопрос, как часто и при каких обстоятельствах обвиняемые должны быть отрезаны от всемирной паутины, отмечает издание.

В случае с Бисиньяно судье было легко наложить запрет. Об этом просила сама подсудимая. Её адвокат считал это одним из немногих козырей, с помощью которого его подзащитная могла избежать тюрьмы.

В то же время адвокаты других американцев, обвиняемых в нападении на Капитолий, настойчиво борются с ограничениями. При этом сами судьи не могут решить, насколько суровыми могут быть эти наказания, подчёркивает Los Angeles Times.

В этом смысле показательным стал процесс в отношении 22-летней Райли Уильямс. Девушку обвиняют в том, что во время атаки на конгресс она помогла похитить ноутбук из кабинета спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

При предварительном рассмотрении дела выявились не только юридические и этические, но просто практические проблемы. После того, как прокуроры предупредили, что Уильямс может использовать интернет для уничтожения доказательств, включая публикации в социальных сетях, судья постановил, что она не должна иметь доступ к сети и использовать только раскладной телефон для необходимых звонков. Но затем возник вопрос, может ли обвиняемая смотреть телевизор.

Прокурор указал на тот факт, что смарт-телевизоры позволяют выходить онлайн. Судья же отметил, что теперь к интернету подключены даже некоторые холодильники. После долгих споров было принято решение, что Уильямс сможет смотреть ТВ под присмотром матери, но если она попытается использовать веб-функции устройства, то может отправиться обратно в тюрьму.

Продолжительное обсуждение всех способов удержать Уильямс от потенциального преступного поведения в интернете и, возможно, вообще изолировать от общества лишь отчётливее выявило стоящие впереди проблемы. Ведь в социальных сетях «вынашивается всё больше преступлений», и прокуратура делает всё возможное, чтобы лишить преступников сети, рассуждает Los Angeles Times.

«Эти запреты не должны рассматриваться в качестве наказания для обычных преступников. Но речь и не идёт об обычных случаях», — считает научный сотрудник и эксперт по дезинформации Центра Вильсона Нина Янкович.

По данным издания, прокуратура запретила как минимум пяти обвиняемым в штурме Капитолия пользоваться социальными сетями или вообще выходить в интернет. Суд в отношении этих людей, который обещает стать самым сложным и долгим процессом в истории Минюста США, должен состояться через несколько месяцев.