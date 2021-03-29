«Клинический эксперимент» — рок-концерт в Барселоне посетило 5 тысяч зрителей

В Барселоне руководители фестивалей, музыкальные спонсоры и местная больница организовали масштабный рок-концерт на 5 тыс. зрителей на закрытой спортивной арене, пишет Le Monde. Эксперимент ставил целью доказать, что даже во времена COVID-19 при тестировании всех участников, масочном режиме и сильном проветривании возможно безопасно проводить музыкальные мероприятия.



Reuters

Кажется, эти радостные фотографии с рок-концерта на 5 тыс. зрителей, которые находятся в одном зале и не соблюдают дистанцию, сделаны давно — однако в прошедшую субботу, 27 марта, Барселона вернулась в докоронавирусное время, пишет Le Monde.

«Я очень, очень взволнован. Уже полтора года мы не выходили на сцену», — поделился своими эмоциями после первой песни вокалист инди-группы Love of Lesbian Санти Бальмес. Популярные в Испании рокеры только что исполнили композицию под говорящим названием «Nadie por las calles» («На улицах никого»).

Эйфорию музыкантов разделяли зрители, которые прыгали, танцевали, во весь голос подпевали и даже пили пиво в баре, как будто на время концерта пандемия исчезла. «Это невероятно, шквал эмоций! — не скрывает радости участник представления Жорди Санс. — Мы забыли это ощущение толпы, это как будто мой первый концерт». В то время как по всей стране в закрытом помещении можно собираться максимум по четыре человека, посетителям арены «Палау Сант Жорди» разрешено свободно перемещаться. «Мы так хотели сделать что-то другое, сделать шаг к нормальной жизни», — рассказала газете 25-летняя Марина Креспо, которая, тем не менее, предпочитает «держать дистанцию» по отношению к другим зрителям.

В статье отмечается, что организаторами концерта выступили группа по проведению фестивалей, музыкальные спонсоры и местная больница. Они ничего не оставили на волю случая: утром в субботу на месте трёх закрытых дискотек развернули полевые госпитали, где участники проходили быстрые тесты на антитела. Отрицательный результат, как волшебный пароль, автоматически подтверждал купленный в приложении билет. Тех, кто болен раком, сердечными болезнями или в последние недели контактировал с больными коронавирусом, просили не приобретать билет.

Все 5 тыс. доступных билетов были раскуплены. Их цена составила €23-28 и покрывала стоимость теста и маски FFP2: её использование являлось обязательным везде, кроме специальных зон, где можно было перекусить и выпить. Также для безопасности гостей на арене усилили вентиляцию. «Мы надеемся, что это будет абсолютно надёжно. В течение двух недель мы будем следить, кто из зрителей заразится коронавирусом, и оповестим об этом», — рассказал Жозеп Мария Льибре, врач больницы Жерманс Триас-и-Пужоль около Барселоны. В декабре его команда уже реализовала пилотный проект в концертном зале на 500 человек, каждый из которых предварительно прошёл тестирование. Спустя несколько дней никто из них не заразился вирусом.

Цель такого клинического эксперимента — «узнать, как мы можем жить с COVID-19 и организовывать совершенно безопасные концерты», объяснил Le Monde один из организаторов концерта Вентура Барба. Он является исполнительным директором знаменитого фестиваля электронной музыки «Сонар», который на этой неделе второй год подряд отменили — как и многие другие в Европе. «Пандемия для всех стала ужасом, но для музыкального мира — особенно», — подчеркнул Барба. Согласно опубликованному докладу Музыкальной федерации Испании, музыкальный бизнес в Европе в 2020 году потерял 76% своего товарооборота. Поэтому, со слов Вентура Барбы, представители индустрии надеются, что эксперимент с концертом станет «поворотной точкой» для возобновления их деятельности.