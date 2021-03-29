Tesla не выдерживает конкуренции немецких автогигантов

Автомобильный концерн Tesla постепенно теряет свою рыночную долю, пишет N-TV: к примеру в Германии, доля рынка Tesla в 2020 году сократилась на 9%. Эксперты считают, что такая тенденция продолжится и дальше — Tesla не справляется с конкуренцией немецких автогигантов, выпускающих всё новые модели электромобилей. Между тем сама Tesla имеет очень небольшой модельный ряд, не производит гибридных машин и слишком зависит от личности Илона Маска.



Reuters

Экономическое чудо компании Tesla постепенно тускнеет, пишет N-TV: немецкая автомобильная индустрия поздно обратила своё внимание на электромобили, но теперь начинает нагонять своего конкурента. Рыночная доля Tesla постепенно сокращается.

Как отмечает издание, за экономическим чудом очень часто следует болезненное падение и падение Tesla уже началось. В пользу этого вывода говорит концентрация предприятия на Илоне Маске как на маректинговом гуру, крайне небольшой модельный ряд и успешный прессинг со стороны конкурентов.

Сейчас в Tesla всё завязано на личности Илона Маска, отмечает издание. Пока у него нет ни заместителя, ни преемника. Маск принимает решения быстро, но не всегда предсказуемо. Тем временем, компания уже испытывает экономические трудности. К примеру, доля Tesla на рынке электромобилей в ФРГ в 2019 году составляла 30%, а в 2020 упала на 9%. В 2021 году прогнозируется дальнейшее падение. Эта тенденция обусловлена тем, что Tesla фокусируется исключительно на производстве стопроцентно электрических автомобилей, в то время как немецкие автоконцерны, проследив запросы клиентов, выпускают гибридные автомобили, совмещающие электрическую и бензиновую тягу.

Как отмечает N-TV, конкуренция Tesla всё возрастает: только в Германии в 2021 году появится ещё 30 новых моделей электромобилей. Американская компания оказалась не готова к подобной гонке. Даже в категории стопроцентных электромобилей, Tesla уже не входит в топ-5 компаний. Доля компании снижается не только в ФРГ, но и во всём мире.

То, что сейчас происходит с Tesla — не новое явление для экономики, пишет издание. Компания-пионер основывает принципиально новый рынок с помощью инновационной идеи и поначалу испытывает огромный успех, будучи монополистом. Однако затем появляются конкуренты, начинающие погоню и провоцирующие постепенное падение компании-пионера.