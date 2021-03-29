Мнение: Разворот Ever Given

Контейнеровоз Ever Given ночью смогли частично снять с мели и развернуть корпус. ближе к берегу, в результате чего судно теперь не перегораживает весь канал, а лишь часть есть.

Планируется, что теперь с помощью буксиров контейнеровоз оттащат на более глубокую воду, где оно сможет действовать уже своим ходом.

Возобновление движения в Суэцком канале как ожидается, состоится достаточно скоро. Вчера Ас-Сиси грозил, что если канал не разблокируют в ближайшее время, он отдаст приказ на начало разгрузки судна.

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