“Красная” эпидемическая зона Украины расширилась до 11 регионов – данные Минздрава

По состоянию на 29 марта индикаторные показатели распространения коронавирусной инфекции превышены в 11 регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К 10 регионам “красной” зоны 28 марта (Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области) сегодня добавилась Черниговская область.

Эпидпорог заболеваемости превышен в этом регионе на 8%, уровень госпитализаций здесь составляет 89,1 на 100 тыс. населения, а загруженность больничных койко-мест с кислородом – 55,7%.

Больше всего эпидпорог превышен, по данным Минздрава, в Тернопольской области – там он 204,5%. Самый низкий показатель – в Хмельницкой области, 98%.

С начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

За последние сутки в стране провели 39 тыс. тестирований на коронавирус.

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