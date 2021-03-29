 

“Красная” эпидемическая зона Украины расширилась до 11 регионов – данные Минздрава

29.03.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По состоянию на 29 марта индикаторные показатели распространения коронавирусной инфекции превышены в 11 регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К 10 регионам “красной” зоны 28 марта (Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области) сегодня добавилась Черниговская область.

Эпидпорог заболеваемости превышен в этом регионе на 8%, уровень госпитализаций здесь составляет 89,1 на 100 тыс. населения, а загруженность больничных койко-мест с кислородом – 55,7%.

Больше всего эпидпорог превышен, по данным Минздрава, в Тернопольской области – там он 204,5%. Самый низкий показатель – в Хмельницкой области, 98%.

С начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

За последние сутки в стране провели 39 тыс. тестирований на коронавирус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Симоньян призвала «забрать Донбасс домой»

31.08 / Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании

10.11 / Ляшко рассказал, какие последствия может иметь мутация коронавируса у норок

18.12 / Радикальная грузинская оппозиция начала готовиться к «легитимной революции»

27.08 / Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга Белоруссии

26.08 / Видео: США повесят на Китай геноцид

23.01 / Российские силовики отпустили задержанную на акции протеста жену Навального

07.10 / В РФ в сентябре выросли продажи модели Ford Transit

28.07 / Киноотрасли РФ спрогнозировали потерю половины кассовых сборов

08.08 / Сами нарушают свободу слова – эксперт BI усомнился в законности указов Трампа о запрете на взаимодействие с китайскими TikTok и WeChat

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)