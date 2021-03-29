 

Loboda позировала в прозрачном бюстгальтере

29.03.2021, 11:16, Новости дня
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Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda 28 марта на своей странице в Instagram обнародовала бэкстейдж-видео фотосессии для журнала Elle. 

“Девочки одеваются не для мальчиков. Они одеваются для себя и, конечно, друг для друга. Если бы девочки одевались для мальчиков, они бы так и ходили все время голыми”, – процитировала она американского модельера Бетси Джонсон.

В ролике Loboda предстала в черном брючном костюме с распахнутым жакетом, под который надела прозрачный бюстгальтер того же цвета. Также она позировала в белой рубашке, жакете и трусах, с голыми ногами, дополнив образ туфлями на высоком каблуке.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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