 

В Тернопольской области разоблачили хакера, который атаковал более сотни банков по всему миру

29.03.2021, 11:16, Новости дня
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Жителя Тернопольской области подозревают в разработке вредоносного программного обеспечения, с помощью которого он совершал кибератаки на финансовые учреждения в 11 странах мира. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины 29 марта.

По версии следствия, украинец осуществлял кибератаки на веб-ресурсы более сотни банков и их клиентов в Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексике, Нидерландах, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии с помощью лично разработанного приложения. 

“Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые регистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях”, – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, ущерб от кибератак достигает десятков миллионов долларов. По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году осуществлялось благодаря использованию разработки подозреваемого украинца.

В Офисе генпрокурора сообщили, что действия хакера разоблачили во время  международной спецоперации, которую провели вместе с правоохранителями Соединенных Штатов Америки и Австралии. В случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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