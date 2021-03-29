Хомчак о конфликте с Тараном: Хорошо, что еще не сказали, что деремся. Потому что надо было бы синяки показать. Мы не ссорились и не мирились

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман опроверг информацию о существующем между ним и министром обороны Андреем Тараном конфликте.

Бацман отметила, что, согласно обнародованной в СМИ информации, они не разговаривали три или четыре месяца.

“Это неправда. Вы понимаете, кто-то придумывает о конфликтах… Есть рабочие отношения, где каждый имеет свое мнение, они могут поспорить, могут обсудить, могут к чему-то прийти. Такого не было, что мы не разговаривали с министром обороны. Конечно, это неправда. Представьте: через стенку у нас кабинеты, как можно увидеться и [не разговаривать]?” – сказал Хомчак.

Журналистка напомнила о слухах, будто Хомчак и Таран при встрече даже не здоровались.

“Ложь. Не верьте этому. Это перекручивание. Кому-то это нужно, и в первую очередь нашему врагу, чтобы дестабилизировать в армии все управленческие процессы, упрекнуть в том, что здесь война, не здороваются… Я имел свою позицию, имею и всегда буду иметь, независимо, на какой должности [нахожусь], но она никогда не идет вразрез с законом. Так же и министр обороны – опытный человек, который имеет свою позицию и свое видение”, – сказал Хомчак.

Он отметил, что давал совместную пресс-конференцию с Тараном, что также свидетельствует об отсутствии у них конфликта.

“Ну какое “помирились”? Мы не ссорились и не мирились”, – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Бацман спросила, соответствует ли действительности информация, что в их примирении принимал участие лично президент Владимир Зеленский.

“Нет, нас он не мирил. С президентом мы разговаривали, когда, опять же, были искажены факты, когда я подал судебный иск относительно приказа Министерства обороны. Но тем не менее в эфир выдали, что Хомчак судится с Тараном. Есть разница?” – возмутился Хомчак.

Он сказал, что этот иск не касался коррупции.

“Речь шла о том, что вышел приказ, который выполнить было невозможно. На мой взгляд, два пункта приказа противоречили требованиям действующего законодательства. И это вопрос не к министру. Потому что министр приказы не пишет. Понимаете? Есть целая бригада, команда людей, которые готовят приказы, которые должны согласовать, чтобы они соответствовали требованиям. Был подан иск, потому что мы как военные увидели, что два пункта приказа не соответствуют требованиям”, – сказал Хомчак.

Он подчеркнул, что между ним и министром обороны не было конфликта, “есть рабочая обстановка, где надо работать”.

“Кому-то выгодно называть “конфликт”, “не разговаривают”… Хорошо, что еще не сказали, что дерутся. Потому что надо было бы синяки показать… Это вообще надуманные вещи, их даже комментировать не хочется. Но вопрос закрыт. Потому что когда мы пообщались с президентом, мы решили так: мы иск забираем, министр обороны меняет приказ. Урегулировали”, – сказал главнокомандующий ВСУ.

Бацман спросила, почему нельзя было решить этот вопрос без вмешательства президента.

“Смотрите, у нас есть три ветви власти, согласно нашей Конституции, – законодательная, исполнительная и судебная. Чтобы вы понимали, у нас постоянно куча исков в судах. Вот недавно один офицер отсудил свои вопросы у командующего Силами специальных операций. Ничего. Выполнили. Мы выполняем решения судов, мы все законопослушные. Но здесь кому-то нужно было это раздуть и донести до президента. Президент решение принимает моментально – там проблем нет”, – сказал Хомчак.

Он подчеркнул, что всегда при встрече с Тараном они пожимают друг другу руки.

“У нас нет вопросов никаких, чтобы мы щеки надували или еще что-то. Мы должностные лица”, – отметил главнокомандующий ВСУ.

Интервью с Хомчаком выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

В конце января в СМИ появилась информация о конфликте между министром обороны с одной стороны и главнокомандующим и командующим Воздушными силами ВСУ с другой. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Министерства обороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов, и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства “вели между собой настоящие битвы”, которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным “Бабеля”, конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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