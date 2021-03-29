 

Собянин: Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

29.03.2021, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рейтинг инноваций по борьбе с коронавирусом составил международный аналитический центр StartupBlink. Москва попала в тройку лучших, сообщил мэр города Сергей Собянин на страницах своего блога.

Российская столица уступила Сан-Франциско и Нью-Йорку, но обогнала такие крупные мегаполисы, как Лос-Анджелес, Мадрид, Мюнхен, Сеул и другие.

Составленная экспертами карта инновационных решений представляет собой открытую базу данных лучших мировых практик по борьбе с COVID-19. StartupBlink создала ее в марте прошлого года вместе с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по борьбе с ВИЧ и СПИД (UNAIDS).

Эксперты рассматривают заявки от аналитических центров, компаний, стран и городов. Предпочтение отдается уже работающим системам. На сегодняшний день в карту включено 1,3 тысячи инноваций, уточнил Сергей Собянин.

В Москве эксперты отметили 46 решений. Среди них – образовательные сервисы, телемедицинские платформы, цифровые пропуска, системы диагностики, а также искусственный интеллект для распознавания ковидной пневмонии и вакцина “Спутник V”.

Также Москва внедрила электронные медицинские карты, с помощью которых жители столицы могут в любой момент получить данные о своем здоровье. Еще одна инновация – КТ-калькулятор, помогающий спрогнозировать тяжесть течения пневмонии и принять решение о лечении пациента. За цифровые проекты Москва получила премию Рунета в номинации «Технологии vs коронавирус».

В феврале этого года ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась – ежесуточно выявляют не более двух тысяч зараженных. Система здравоохранения успешно справляется с текущим уровнем заболеваемости, говорил Собянин.

Вакцинация внесла большой вклад в сдерживание пандемии. К концу марта прививку от коронавируса сделали около миллиона москвичей. С 8 марта власти города отменили обязательный домашний режим для людей старше 65 лет и хронических больных, но масочный режим пока сохраняется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Американские ученые уверены, что коронавирус появился еще 2012 году

28.08 / Мобильные приложения – возможность увеличения функциональности смартфонов

09.08 / Медики назвали три суперпродукта, очищающих сосуды от холестерина

24.11 / Мнение: О рубле по 45 «в обозримом будущем»

21.09 / Жириновский рассказал о выгоде России от поддержки Лукашенко

17.12 / Вор в законе из России победил на выборах шерифа в Луизиане

27.01 / Ногой в живот – Личное мнение

24.08 / Звезда сериала “Хор” Леа Мишель впервые стала матерью

20.02 / Белорусский политик Терещенко: На встрече с Путиным Лукашенко будет бить себя в грудь и убеждать, что спас Россию

18.02 / Доктора рассказали, как не заболеть из-за замерзших ног

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)