Собянин: Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

Рейтинг инноваций по борьбе с коронавирусом составил международный аналитический центр StartupBlink. Москва попала в тройку лучших, сообщил мэр города Сергей Собянин на страницах своего блога.

Российская столица уступила Сан-Франциско и Нью-Йорку, но обогнала такие крупные мегаполисы, как Лос-Анджелес, Мадрид, Мюнхен, Сеул и другие.

Составленная экспертами карта инновационных решений представляет собой открытую базу данных лучших мировых практик по борьбе с COVID-19. StartupBlink создала ее в марте прошлого года вместе с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по борьбе с ВИЧ и СПИД (UNAIDS).

Эксперты рассматривают заявки от аналитических центров, компаний, стран и городов. Предпочтение отдается уже работающим системам. На сегодняшний день в карту включено 1,3 тысячи инноваций, уточнил Сергей Собянин.

В Москве эксперты отметили 46 решений. Среди них – образовательные сервисы, телемедицинские платформы, цифровые пропуска, системы диагностики, а также искусственный интеллект для распознавания ковидной пневмонии и вакцина “Спутник V”.

Также Москва внедрила электронные медицинские карты, с помощью которых жители столицы могут в любой момент получить данные о своем здоровье. Еще одна инновация – КТ-калькулятор, помогающий спрогнозировать тяжесть течения пневмонии и принять решение о лечении пациента. За цифровые проекты Москва получила премию Рунета в номинации «Технологии vs коронавирус».

В феврале этого года ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась – ежесуточно выявляют не более двух тысяч зараженных. Система здравоохранения успешно справляется с текущим уровнем заболеваемости, говорил Собянин.

Вакцинация внесла большой вклад в сдерживание пандемии. К концу марта прививку от коронавируса сделали около миллиона москвичей. С 8 марта власти города отменили обязательный домашний режим для людей старше 65 лет и хронических больных, но масочный режим пока сохраняется.