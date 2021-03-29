Мнение: О незваных и нежданных последствиях Крымнаша

И даже не верится, что всего семь лет прошло.

Один неглупый человек сказал тогда, в «победоносном» 2014-м, что вернув #Крым России, Владимир #Путин вернул Россию в Историю. По первости, это показалось ужасным подхалимством, тогда ещё не имевшим сегодняшней популярности. Но сейчас приходит понимание, что фраза была правдой.

Горькой правдой.

Нынешний российский президент действительно вернул 146-миллионную страну в историю. То есть, назад, в прошлое. Современная #Россия стремительно – иногда, пожалуй, даже слишком стремительно – возвращается к своим историческим корням. В ту самую памятную многим советскую историю. Забронзовевший авторитарный Режим™ старательно косплеит многие черты #СССР.

Пожалуй, процитирую на этот счёт одного своего знакомого.

Опять появились инакомыслящие и диссиденты, которых теперь маркируют пока не «врагами народа», а «иностранными агентами». Правительство занялось тотальным контролем цен на продовольствие вместо расширения его производства или хотя бы импорта. К чему это приведёт хорошо известно: дефицит, чёрный рынок, борьба со «спекулянтами», в лайт-версии – ухудшение качества продуктов.

Новая «холодная война» с Западом, о которой многие грезили тоже, постепенно возвращается. Вот только РФ ни капли не #СССР. У неё нет советского оборонного комплекса, способного создавать конкурентоспособное оружие, а есть жалкое его подобие. Оно грозно выглядит, но по большей части давно отстало от современности как в идейном, так и технологическом плане. Хотя «надувать щёки» и перетягивать на себя бюджетные #деньги верные путинцы не только не разучилось, но и привнесли в процесс коррупционную составляющую…

Судя по последним выступлениям Владимира Путина в импровизированном «послании к нации» – на коллегиях ФСБ и МВД, – окончательно взят курс на закручивание гаек и ограничение доступа к информации для населения. Тоже по образцу Советского Союза. Говорить и писать в сети правду, противоречащую пропагандистской лжи, станет опасно с точки зрения жизни и здоровья. Ведь она может оскорбить «социальную группу #власть» или «нарушить нормы морали», прописанные для податного населения всё теми же властями.

Дальнейшее уже не интересно. Это всё тот же путь к двойному дефициту – продуктов и бюджета, – который прошёл Союз Нерушимый. И если кто-то хотел заново посмотреть итоги краха #СССР, его «перепокажут». А бывшие властители России с потомками разъедутся по странам «ненавистного» Запада: в Германию, где благоденствуют дети и внуки Михаила Горбачева, либо в #США, где проживают внуки-правнуки Никиты Хрущева, Иосифа Сталина, Юрия Андпропова и других. У современных элитариев с этим тоже всё хорошо, и «запасные аэродромы» давно подготовлены. Хотя бы для детишек.

А расплачиваться по счетам за их экономические и политические ошибки – хотя, ошибки ли это? – будет снова #население России…

Которое, добавлю от себя, возможно и хотело возрождения СССР – в смысле территориальном. Но вряд ли желало затягивания гаек, закрытия границ, запрета свободно мыслить вслух. Вряд ли мечтало о советских репрессиях, пусть и в лайт-версии брежневских времён, при полном отсутствии советских социальных гарантий. И уж наверняка вряд ли рассчитывало на то, что за всё это обретённое «возрождение державной гордости» придётся платить стократ больше.

Возможно, час расплаты настанет не так скоро, как того опасается старшее поколение, с тревогой наблюдающее старые грабли на торной дороге. Всё же номинально рыночная #экономика с изрядно демонтированной системой социальных обязательств государства может балансировать, а точнее – деградировать, ещё долго. Но качество жизни у большинства будет ухудшаться – незаметно, зато неуклонно. Пока в какой-то момент не придёт прозрение: «Так жить – опять! – нельзя». И тогда…

Грабли ударят в ту же голову уже в третий раз!

Неизвестно, как скоро это произойдёт. Но логика истории неумолима.

А в преддверии её вердикта – простой #вопрос.

Сколько ещё осталось до этого самого рокового момента, с которого всё начнётся?

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