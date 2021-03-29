 

Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке

29.03.2021, 10:58, Новости дня
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Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно».

Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. 



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