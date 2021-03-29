Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов

Президент Владимир Путин уверен, что профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля обращении главы государства к членам ЦИК РФ состава 2021-2026 годов, а также гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК.

Путин отметил, что «за прошедшие годы члены ЦИК РФ задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых, цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя».

«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», – подчеркнул президент.