 

Трансфузиолог Звонков рассказал о пользе пиявок в лечении коронавируса

29.03.2021, 10:52, Разное
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Российский медицинский эксперт и терапевт Андрей Звонков назвал пиявок полезными при лечении коронавируса. Эти черви впрыскивают в кровь вещество, разжижающее ее, а потому данный метод позволяет избежать образования тромбов.
Трансфузиолог Андрей Звонков напомнил, что при заболевании коронавирусом у пациентов часто наблюдается образование тромбов, заканчивающееся летальным исходом. В слюне медицинских пиявок в свою очередь содержится гирудин. Являясь антикоагулянтом, это вещество может разжижать кровь и снижать риски появления тромбов. Именно поэтому терапия пиявками допускается при наличии диагноза COVID-19.

Однако перед прохождением процедуры пациентам необходимо сдать анализы на свертываемость крови. Использование слишком большого количества пиявок может стать причиной образования синяков на коже, предупредил Андрей Звонков.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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