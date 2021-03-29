Трансфузиолог Звонков рассказал о пользе пиявок в лечении коронавируса

Российский медицинский эксперт и терапевт Андрей Звонков назвал пиявок полезными при лечении коронавируса. Эти черви впрыскивают в кровь вещество, разжижающее ее, а потому данный метод позволяет избежать образования тромбов.

Трансфузиолог Андрей Звонков напомнил, что при заболевании коронавирусом у пациентов часто наблюдается образование тромбов, заканчивающееся летальным исходом. В слюне медицинских пиявок в свою очередь содержится гирудин. Являясь антикоагулянтом, это вещество может разжижать кровь и снижать риски появления тромбов. Именно поэтому терапия пиявками допускается при наличии диагноза COVID-19.

Однако перед прохождением процедуры пациентам необходимо сдать анализы на свертываемость крови. Использование слишком большого количества пиявок может стать причиной образования синяков на коже, предупредил Андрей Звонков.

Источник: radiosputnik.ria.ru