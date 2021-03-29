 

Дуэйн Джонсон озвучил дату премьеры фильма «Черный Адам»

29.03.2021, 10:52, Разное
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Голливудский актер Дуэйн Джонсон назвал дату премьеры блокбастера по мотивам комиксов DC «Черный Адам». На больших экранах зрители смогут увидеть картину 29 июля 2022 года, в нем Джонсон исполнит роль главного героя, в честь которого была названа кинолента.
На своей странице в Instagram Дуэйн Джонсон опубликовал видеозапись, в которой были продемонстрированы популярные рекламные щиты, установленные на нью-йоркской площади Таймс-сквер. На них появилась символика Черного Адама в виде молнии и сама дата выхода фильма. Актер отметил, что послание оставил сам «человек в черном».

Впервые об экранизации комиксов «Черный Адам» заговорили в 2008 году, уже тогда Дуэйн Джонсон проявил интерес к проекту, но до активной стадии начала производства прошло десять лет. Во второй раз о фильме заговорили после премьеры картины «Шазам», но и в этой ситуации возникли затруднения, вызванные пандемией коронавируса. Первоначально «Черный Адам» должен был выйти 22 декабря 2021 года, снимать же фильм собирались весной 2020 года, но всем этим планам не суждено было сбыться.

Источник: www.igromania.ru



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