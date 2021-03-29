Последние гастроли Моргенштерна и Little Big: Юрист призвал запретить творчество Хаски, Элджея и ряда других российских звезд

Юрист из Омска Александр Шаханин уверен, что некоторые отечественные артисты и коллективы своим творчеством нарушают законодательство Российской Федерации. Правовед призвал запретить выступления Моргенштерна, Хаски, Элджея и группы Little Big.

Популярные у молодого поколения музыканты не просто звучат на дискотеках, в ночных клубах или из проигрывателей. Контент, прослушиваемый юными россиянами, в значительной степени влияет на их мировоззрение, формируя заведомо неправильные посылы и настрои. Такие выводы можно сделать, исследуя творчество целого ряда отечественных артистов, уверен омский юрист Александр Шаханин. Причем возмущает его содержание репертуара новых звезд не только с моральной стороны, но и с профессиональной точки зрения. Стоит отметить, Александр Шаханин стал известен на всю страну после обвинения в плагиате по отношению к Олегу Газманову.

Шаханин уверен, что композиции целого ряда современных звезд следует запретить. В список вредных для подрастающего поколения деятелей искусства он включил Хаски, Элджея, Моргенштерна, Егора Крида, группы Little Big, «Хлеб», IC3PEAK, «Френдзона». По мнению юриста, в нынешней ситуации родителям необходимо «бить в колокола», чтобы оградить своих детей от растлевающего влияния подобной музыки. Для этого правовед советует обращаться с заявлениями о запрете вышеназванных музыкантов и коллективов в органы власти и к правоохранителям. Только с помощью полиции и прокуратуры можно будет отменить гастрольные туры артистов с шок-контентом.

Свои слова Александр Шаханин подтверждает Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», зарегистрированным под номером 436-ФЗ, и Указом Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Согласно нормам российского законодательства, вышестоящие органы обязаны после получения заявлений немедленно провести проверку изложенных фактов. В случае подтверждения указанных правонарушений, звезд с репертуаром шокирующего содержания могут привлечь не только к административной ответственности, но и к уголовной. Шаханин подчеркнул, что в композициях, которые он призывает бойкотировать, присутствует не только нецензурная лексика, но и неприкрытые призывы к совершению противоправных действий.

Источник: newsomsk.ru