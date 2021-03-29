 

В России предложили провести акцию «Час канализации»

29.03.2021, 10:32, Разное
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Всероссийский союз поставщиков коммунальных услуг предложил провести свою экологическую акцию «Час канализации», по аналогии с мировой акцией Час Земли, в ходе которой в предпоследнюю субботу марта учреждения в разных городах планеты выключают свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В отличие от инициативы Всемирного фонда дикой природы, российские коммунальщики предложили более ответственный подход к проблеме, а именно, отключение на час или несколько часов канализации каждую субботу и воскресенье, когда система получает наибольшую нагрузку. Таким образом ежегодно можно предотвратить загрязнение окружающей среды в объёме 3-5 млн литров нечистот. Ещё одной особенностью акции станет не добровольный, а принудительный характер мероприятия.

– Вопрос формирования экологической культуры граждан сегодня стоит остро. Каждые выходные, когда люди находятся дома, в землю попадает недопустимое число стоков. Потом это всё превращается в непоправимый ущерб экологии. А плохая экология – это плохое здоровье граждан. Пусть принудительно, но мы должны проводить с потребителями просветительскую работу, – пояснил суть акции президент Всероссийского союза поставщиков коммунальных услуг Матвей Гончаров.

В настоящее время организация уже направила заявку в Минстрой. Поставщики предупредили, что для отдельных потребителей отключение от канализации будет проходить на протяжении более длительного периода, чем заявлен организаторами. Поддержать акцию согласились и более 50 водоканалов страны. Они готовы прекратить подачу водоснабжения в многоквартирные дома.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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