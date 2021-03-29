 

Египетские инженеры предложили проект нового расширенного канала из Красного в Средиземное море

29.03.2021, 10:29, Разное
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Инженеры национальной академии наук Египта в Каире предложили план постройки нового водного канала, который соединит Красное море со Средиземным.

Канал, названый Арабским, будет в 20 раз шире своего аналога в городе Суэц и выдержит любую нагрузку судов из-за очень большой пропускной способности.

План оказался не новым, в архиве академии он хранился более 65 лет, но нужды в нем не было до происшествия с сухогрузом Ever Given, который сел на мель и образовал пробку из судов, а также заморозил 10% мировой торговли на 3 суток. Столь масштабная авария напомнила властям Египта о низкой пропускной способности Суэцкого канала и заставила вернуться к рассмотрению старого инженерного решения.

Согласно картографическим чертежам, новый Арабский канал расположится на востоке Синайского полуострова и прикоснётся к некоторым территориям Израиля, с которым уже сейчас ведутся переговоры для согласования возможных работ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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