Сын Анастасии Заворотнюк отказался от ее фамилии

Интернет-пользователи заметили, что старший сын 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк — 20-летний Майкл — изменил в шапке профиля в Instagram свою фамилию. Теперь он записан там не как Майкл Заворотнюк, а как Майкл Стрюков. В комментариях подписчики гадают о причине такого поступка и будет ли молодой человек менять фамилию в своих документах.

– А что если он с матерью поругался? Не вижу больше причин менять фамилию, когда она в таком положении.

– Я надеюсь, это никак не связано с болезнью.

– Такие дела просто так невзначай не делаются. Что-то у них произошло,

— написали пользователи.

Майкл родился в браке Анастасии с бизнесменом Дмитрием Стрюковым – в июле 2000 года в США. В интервью нашему журналу в прошлом году Анастасия рассказывала, что Майкл решил не идти по ее актерским стопам, выбрав другую специальность, и “виной” тому сериал “Моя прекрасная няня”.

Майкл довольно быстро понял, что хочет быть юристом. На самом деле это 15-летняя история популярности сериала “Моя прекрасная няня” сняла флер привлекательности с актерской профессии. Бедные Аня и Майкл, они были совсем еще детьми, и такая нагрузка легла на их плечи!

В итоге, Майкл поступил на юридический факультет в МГИМО, а в свободное от учебы время играет на гитаре. Кроме того, именно Майкл подтолкнул Анастасию к решению родить еще одного ребенка – напомним, в 2018 году у них с Петром Чернышевым родилась дочь Мила.

Был такой момент, два с половиной года назад: мой взрослый сын Майкл вызвал меня на разговор. Сейчас он студент МГИМО, а тогда только уезжал учиться в Швейцарию. Начал издалека и вдруг неожиданно спросил: “Вы думаете рожать или нет?” Я была обескуражена: даже не представляла, что он решится со мной так прямо говорить, у нас не принято было обсуждать эту тему. А он сказал: “Если ты не понимаешь, я сейчас тебе должен объяснить. Аня в Нью-Йорке, я уезжаю, тебе будет плохо, ты будешь одна”. Я, конечно, возразила: “Я буду не одна, я буду с Петей!” И он сказал очень взрослую вещь: “Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!”

Анастасия Заворотнюк, Майкл, Мила, Петр Чернышев, Анна

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября 2019 года состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживалась при помощи медикаментозных препаратов. С поддержкой актрисы тогда выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября 2019-го на Первом канале вышел специальный выпуск программы “Пусть говорят”, посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи.

В начале 2019-го Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни.