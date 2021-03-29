 

«Цены в сотни раз ниже, чем на Рублёвском шоссе» – министр экономического развития обвинил регионы в демпинге

29.03.2021, 10:28, Разное
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В ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников раскритиковал неблагополучные регионы за искусственное снижение цен.

По его словам, демпинг на внутреннем рынке является основной причиной экономического кризиса в России.

Решетников обвинил предпринимателей в целенаправленном причинении вреда государству, а местных властей в халатности. Вверху составленного списка недобросовестных регионов оказались Тыва, Республика Алтай, Калмыкия, Чувашия, Марий Эл и Ингушетия.

– Я тут недавно был в командировке в Тыве и решил зайти в кафе перекусить. Заказал фуа-гра, потом мне приносят счёт, и я вижу там трёхзначное число вместо привычных шестизначных. Меня это насторожило. Неужели тут всё так плохо, подумал я. Решил зайти в Росстат и посмотреть среднюю зарплату здесь, но было всё нормально. Лишь ненамного она отличалась от столичной. Затем я прошёлся ради интереса по местным магазинам. Видели бы вы моё удивление, когда я обнаружил цены в десятки, а то и в сотни раз ниже, чем цены в магазине возле моего дома на Рублёвском шоссе, куда постоянно ходят закупаться мои слуги. Приехав в Москву, я поспрашивал своих коллег из Правительства и Государственной Думы. Они рассказали, что наблюдали такое во многих других городах. Представить сложно сколько недополучил налогов бюджет России. Махинации такого масштаба угрожают развитию страны, — пожаловался министр.

Протокол о нарушениях был передан в Федеральную антимонопольную службу для дальнейшего расследования и вынесения санкций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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