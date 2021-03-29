В Индонезии произошел взрыв на четвертом по величине нефтеперерабатывающем заводе, пострадали 20 человек
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29 марта в населенном пункте Баланган в Индонезии произошел взрыв на государственном нефтеперерабатывающем заводе, который является четвертым по величине в стране. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает The Jakarta Globe.
Очевидцы рассказали изданию, что взрыв был слышен в радиусе пяти километров.
После взрыва на предприятии возник пожар.
По предварительным данным, серьезные ожоги получили пять человек, еще 15 пострадали менее серьезно. Всех их доставили в ближайшую больницу для исследования.
В числе пострадавших – проходившие и проезжавшие мимо нефтеперерабатывающего предприятия.
Из-за произошедшего были эвакуированы сотни местных жителей.
The Jakarta Globe отмечает, что на завод в Балангане приходится 12% производственных мощностей государственной компании Pertamina.
В самой компании сообщили, что возгорание произошло в одном из резервуаров с нефтепродуктами, пожар тушат. Причины возгорания расследуют представители властей.
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