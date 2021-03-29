 

Страны Южной Америки ограничили авиасообщение с Бразилией из-за “бразильского” штамма коронавируса – посол

29.03.2021, 10:20, Новости дня
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Страны Южной Америки ограничили авиасообщение с Бразилией из-за распространения штамма коронавируса, впервые обнаруженного в этой стране в конце 2020 года. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко рассказал в комментарии “Укринформу”. 

“Соседние с Бразилией страны пытаются защитить себя от “бразильского риска” – распространения “бразильского” штамма коронавируса. В частности, Аргентина сократила на 70% авиасообщение с Бразилией и продлила запрет въезда наземными путями до 9 апреля. С 11 марта любое лицо, которое прибывает с территории Бразилии в Чили, отправляется в “санитарные отели” на карантин. Полностью прекращено авиасообщение Бразилии с Перу и Колумбией”, – сообщил посол. 

По его словам, в Бразилии ужесточили карантинные ограничения, а в больницах загруженность достигла критического уровня. 

“Заполненность койко-мест для тяжелобольных достигает 85–95%. В отдельных опорных больницах вообще отсутствуют свободные места интенсивной терапии. Люди вынуждены ждать в очередях для получения надлежащей медицинской помощи. Некоторые из них умирают, так и не дождавшись свободного койко-места”, – сказал Троненко. 

О том, что в Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса, телеканал O Globo сообщал 22 декабря, ссылаясь на исследование Национальной лаборатории научных вычислений. Кроме того, в мире известно о “британском”, “южноафриканском” и “нигерийском” штаммах.

Бразилия, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимает второе после США место по распространению COVID-19 в мире. 

Согласно информации минздрава Бразилии на утро 28 марта, в стране с населением в 210 млн человек за сутки зафиксировали 44,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, умерло 1656 больных. С начала пандемии в Бразилии подтвердили 12,5 млн случаев заражения, скончалось 312 тыс. пациентов, выздоровело – 10,9 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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