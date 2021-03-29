“Показалось, обиделся”. Борисюк покинул шоу “Голос країни”

Муж украинской актрисы Ольги Сумской певец и актер Виталий Борисюк по итогам вокальных нокатуов 28 марта покинул шоу “Голос країни” на “1+1”. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

Певец исполнил композицию Phantom of the opera. После выступления тренер Борисюка певец Олег Винник принял решение отказать артисту в дальнейшем участии в шоу.

“К сожалению, Борисюк покидает проект. Как относишься к такому решению Винника”, – говорится в публикации.

“Показалось, он на Олега обиделся после его решения”, – отреагировали зрители.

“Все правильно. Виталий хороший артист, известный. Он многого достиг. Нужно давать раскрыться молодым артистам”, – прокомментировали решение Винника пользователи сети.

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Публикация от Голос краі * ни (@goloskrainy_official)

Борисюк стал участником команды Винника по итогам слепых прослушиваний. Супруга Борисюка призналась, что настояла на том, чтобы артист принял участие в шоу. Комментируя свое участие в проекте, Борисюк заявлял, что не обращает внимания на критику и намерен идти дальше.

Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Кроме Винника тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певец Monatik.

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