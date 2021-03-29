 

“Куда смотрит мама?”, “А мама снимает”, “Пушка”. Дочь Поляковой взбудоражила сеть снимками в кружевном бюстье

29.03.2021, 10:20, Новости дня
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16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария на своей странице в Instagram 26 марта опубликовала снимки, для которых она позировала в черном кружевном бюстье и белой рубашке, наброшенной сверху. Маша Полякова на кадрах оголила одно плечо.

“Мелочи очень важны, но только большие поступки решают судьбу. Какая фотка нравится больше?” – спросила она.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Подписчики прокомментировали пост.

“Куда смотрит мама?” – спросила vikalmaz.

“А мама снимает. Все нормально, за своими следите”, – ответила ей marinazhmaka.

“Зачем? Маша, ты здесь выглядишь старше, чем твоя мама!” – прокомментировала mykalelena.

“Пушка”, – написала bog_my_cat_.

“Офигенная, просто красотка. Огонь”, – отреагировала mariana_marunak.

Маша Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим. В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”. В репертуаре группы на данный момент четыре песни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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