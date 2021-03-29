 

В трети украинских семей, получающих госпомощь, есть трудоспособные неработающие люди – Лазебная

29.03.2021, 10:20, Новости дня
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Часть трудоспособных украинцев получают от государства помощь как малообеспеченные. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила агентству “РБК-Украина” в интервью, которое было опубликовано 29 марта.

“Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в “теневом” секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество”, – сказала она.

Министр считает, что “надо давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение”.

“Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработице, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда”, – отметила Лазебная.

По ее данным, в 2020 году в стране было трудоустроено 3,9 млн украинцев, а трудовые отношения прекратили 4,06 млн.

“Трудоустроено на 101,5 тысячи меньше, чем уволено – это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости”, – объяснила Лазебная.

22 апреля 2020 года Кабинет Министров Украины изменил подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на госпомощь малообеспеченным семьям для лиц, которые во время карантина стали безработными: в доходе решили не учитывать полученную зарплату, а лишь пособие по безработице. Такой поддержкой намеревались охватить около 100 тыс. граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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