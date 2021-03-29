Глобальный рост цен: блокировка Суэцкого канала ударит по карманам россиян

Продукция задерживается, потому возникает риск дефицита. Как результат – рост цен. Ведь производители и поставщики несут огромные

убытки. Ясно, что они перенесут издержки в конечную стоимость.

Из Китая в Европу и США везут электронику и технику и их комплектующие. Из-за блокировки Суэцкого канала компаниям придется заказывать товары из

Азии по воздуху, что дороже. Соответственно, вырастет цена на мобильные телефоны, принтеры, ноутбуки и другие товары и в магазинах.

Неизбежен рост цен и на одежду и игрушки из Китая. Не секрет, что пандемия коронавируса увеличила спрос на интернет-покупки.

Кроме того .вырастут цены на кофе и чай. Ведь именно по Суэцкому каналу из Индии, Шри-Ланки и других стран к нам прибывают эти напитки.

Примечательно, что еще до блокировки Суэцкого канала в контейнерных

перевозках наметился кризис из-за пандемии и разрыва торговых связей. В результате в азиатских

странах образовался дефицит контейнеров, и цена их аренды выросла в разы.

Напомним, в ситуацию с ростом цен на продукты в России ранее вмешался президент Владимир Путин. Глава государства поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.