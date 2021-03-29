 

Экс-министр Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по возвращению Крыма

29.03.2021, 10:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский на днях утвердил стратегию по “деоккупации и реинтеграции” Крыма. Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба назвал документ одним из “трех китов” политики по возвращению полуострова. Два других – это объединение усилий международных партнеров Киева и восстановление украинского суверенитета над территорией.

Бывший украинский министр Павел Климкин высказался о плане Киева на своей странице в социальной сети “Фейсбук”. Эксперт отметил, что один момент в стратегии является “фундаментальной ошибкой”. По его мнению, реализацией стратегии не должен заниматься кабинет министров. В противном случае все погрязнет в бюрократии.

Климкин пояснил, что украинское правительство не может координировать работу спецслужб. Политик считает, что заниматься стратегией по возвращению Крыма должен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Экс-министр добавил, что анализировать утвержденный Зеленским план бессмысленно, так как у него есть закрытая часть.

Напомним, полуостров был присоединен к России в начале 2014 года по итогам масштабного референдума. С результатами голосования не согласился Киев. Крым назвали “временно оккупированной территорией”, а Москву обвинили во вмешательстве во внутренние дела. В России в свою очередь заявили, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Мнение: Воровать чиновникам становится бессмысленно

07.09 / Дату презентации iPhone 12 Apple объявит на этой неделе

11.01 / Влюблён в типаж – Личное мнение

03.10 / Мнение: Немцы забыли о благодарности Москве за свое воссоединение

02.07 / “Золотой скандал” в Китае

04.08 / Французской экономике грозит крах в условиях пандемии коронавируса

19.01 / Ученые усомнились в эффективности и безопасности вакцины «ЭпиВакКорона»

09.10 / В Москве умер писатель и инженер

10.10 / Тайны Сфинкса, сотни лет не дающие покоя археологам

26.11 / Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)