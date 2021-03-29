Экс-министр Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по возвращению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский на днях утвердил стратегию по “деоккупации и реинтеграции” Крыма. Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба назвал документ одним из “трех китов” политики по возвращению полуострова. Два других – это объединение усилий международных партнеров Киева и восстановление украинского суверенитета над территорией.

Бывший украинский министр Павел Климкин высказался о плане Киева на своей странице в социальной сети “Фейсбук”. Эксперт отметил, что один момент в стратегии является “фундаментальной ошибкой”. По его мнению, реализацией стратегии не должен заниматься кабинет министров. В противном случае все погрязнет в бюрократии.

Климкин пояснил, что украинское правительство не может координировать работу спецслужб. Политик считает, что заниматься стратегией по возвращению Крыма должен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Экс-министр добавил, что анализировать утвержденный Зеленским план бессмысленно, так как у него есть закрытая часть.

Напомним, полуостров был присоединен к России в начале 2014 года по итогам масштабного референдума. С результатами голосования не согласился Киев. Крым назвали “временно оккупированной территорией”, а Москву обвинили во вмешательстве во внутренние дела. В России в свою очередь заявили, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.