Крупномасштабные учения РВСН начались в Омской области

Стартовала контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с привлечением более 3 тыс. военнослужащих началась, информирует Минобороны.

Отмечено, что в ходе учений «на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», передает ТАСС.

Основная цель учений – «совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения», сказано в пресс-релизе. В общей сложности к учениям привлечены «более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники», информирует ведомство.

«В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН с Барнаульским ракетным соединением», – сказано в сообщении.

По данным Минобороны, проверка плановая, проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения. «Среди основных целей проверки – оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного объединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год», – говорится в сообщении.

Комиссия «проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению, информирует Минобороны.

Напомним, в декабре Минобороны сообщило, что ВС РФ в ходе тренировки ядерных сил провели запуск двух баллистических ракет, а также нескольких крылатых ракет, учения проводились под руководством президента Владимира Путина.