 

В казанском цирке агрессивная слониха сломала позвоночник рабочему

29.03.2021, 10:02, Новости дня
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В казанском цирке одна из слоних набросилась на рабочего и нанесла ему тяжелые травмы, сообщили местные СМИ.

Как сообщило издание KazanFirst, молодой человек в цирке числится рабочим. Со слов источника, мужчина подошел к слонихе, однако та его отбросила. 29-летний мужчина получил очень серьезные повреждения. У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом плеча, 2-5 ребер, 2-3 грудных позвонков.

Пострадавшего доставили в горбольницу №7.

Напомним, 21 марта во время представления две слонихи начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал. В их стачку вмешались дрессировщики, никто из зрителей не пострадал. 

Внимание к ссоре слонов было привлечено не только в СМИ республики, но и за ее пределами, заинтересовались надзорные органы.  

Дрессировщик Аскольд Запашный объяснил газете ВЗГЛЯД драку слонов в цирке Казани.

Ранее в Китае после тяжелых гастролей слониха убила своего смотрителя, с которым мирно уживалась более двадцати лет.



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