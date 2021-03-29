Гинцбург озвучил причину низкой эффективности вакцины от коронавируса у алкоголиков и наркоманов

Российский медик и академик РАН Александр Гинцбург объяснил, почему у алкоголиков и наркоманов вакцина от коронавируса окажется низкоэффективной. Оказывается при наличии в организме этилового спирта, антитела не способны вырабатываться.

Директор Центра им. Гамалеи отметил, что прием одного стакана водки в день поднимает уровень этилового спирта в организме на 1%. Этого достаточно для остановки процесса деления клеток иммунитета, во время которого вырабатываются антитела, поэтому вакцина от COVID-19 перестает работать должным образом.

Аналогичный эффект наблюдает при приеме наркотических веществ или при активной стадии лечения онкологических заболеваний. Дело в том, что противораковые препараты, например цитостатики, лишают клетки рака возможности делиться. Но то же самое они делают со всеми другими клетками, поэтому во время противораковой терапии вакцина от коронавируса не сможет проявить всю свою эффективность.

Ранее Александр Гинцбург напомнил, что даже во время выработки иммунитета необходимо соблюдать осторожность. Академик призвал людей продолжать носить маски.

Источник: life.ru