Похудевшая на 21 кг Долина назвала запрещенные ей продукты

Похудевшая на 21 килограмм популярная российская певица Лариса Долина рассказала, какие продукты являются для нее запретными. Сбрасывать лишние килограммы артистка начала с сентября 2020 года, поскольку минувшим летом поправилась во время длительного отдыха в Сочи.

Лариса Долина грамотно подошла к вопросу похудения. Она обратилась в специлизированную клинику где сдала необходимые анализы. На основе них медики составили список запретных для артистки продуктов. Оказалось, что исполнительница не может есть массу всего, даже фрукты и ягоды, поскольку там содержится сахар и другие вещества, нежелательные для знаменитости.

Также для Долиной составили список разрешенных продуктов. Ей можно есть всю рыбу, птицу, некоторые виды мяса. Певица в умеренных количествах пьет кофе, но ей нельзя употреблять чай.

Сейчас Лариса Долина есть два раза в день, последний раз она принимает пищу в 15:00. Следующая трапеза должна состояться только через 18,5 часа. Сначала артистке было очень тяжело, поскольку постоянно присутствовали мысли о еде. Спустя три недели диеты она привыкла.

Источник: www.youtube.com