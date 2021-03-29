Анастасия Решетова потеряла сознание во время съемок шоу «Ты — топ-модель»

Анастасия Решетова потеряла сознание на съемках шоу «Ты топ-модель». Этот эпизод показали в рамках второго выпуска проекта, который вышел на телеканале ТНТ. Знаменитость сразу же поспешила заверить поклонников, что сейчас с ней все в порядке.

На съемочной площадке телешоу «Ты топ-модель» ведущая Анастасия Решетова внезапно упала в обморок. Экс-возлюбленную Тимати попытались поймать коллеги Гоша Карцев и Александр Гудков, но не успели это сделать. В результате кастинг пришлось продолжить без нее. Сама же модель пояснила о своем состоянии в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

По словам Решетовой, в тот день ее отвезли в клинику, где была оказана своевременная помощь. Сейчас со здоровьем знаменитости все в порядке. Она возобновила спортивные тренировки, чтобы прийти в форму к лету.

Шоу «Ты топ-модель» уже две недели выходит в эфир канала ТНТ. Оно помогает обществу иначе взглянуть на профессию модели.

Источник: www.youtube.com