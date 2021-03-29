Скандалы: Тамбовский прецедент

ВРИО мэра города и лидер местного отделения «Родины» Максим Косенков добился снятия судимости за похищение человека

Временно исполняющий обязанности мэра Тамбова и лидер местного отделения «Родины» Максим Косенков добился снятия судимости за похищение человека. Суд удовлетворил его ходатайство, приняв во внимание характеристику и заслуги чиновника, а также согласие прокуратуры. В окружении господина Косенкова называют это репутационной победой. Впрочем, это не поможет градоначальнику утвердиться на своем посту на постоянной основе: по закону даже снятая судимость лишает его права занимать выборные должности еще на 15 лет.

Советский районный суд Тамбова 26 марта завершил рассмотрение ходатайства Максима Косенкова о досрочном снятии судимости. Как выяснил “Ъ”, судья Елена Егорова удовлетворила ходатайство врио мэра, но в ее аппарате решение комментировать отказались. Адвокат господина Косенкова Наталья Коршикова пояснила “Ъ”, что суд принял во внимание характеристику и заслуги заявителя. «Я думаю, что даже бумага не сможет выдержать всего, что он сделал для города»,— уверена госпожа Коршикова.

Максим Косенков работал мэром Тамбова в 2005–2008 годах, но лишился должности из-за уголовного преследования. В 2009 году Нагатинский суд Москвы осудил его на девять с половиной лет за похищение человека и злоупотребление должностными полномочиями. В 2013 году Мосгорсуд уменьшил наказание до семи лет и семи месяцев, а в 2014 году экс-чиновник вышел по УДО. Тогда же потерпевший признался, что оговорил бывшего мэра.

Осенью 2020 года, после победы «Родины» на выборах в Тамбовскую городскую думу, Максим Косенков возглавил мэрию в статусе временно исполняющего обязанности. Утвердиться в должности на постоянной основе ему мешает требование закона «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которому осужденные за особо тяжкие преступления не имеют права быть избранными в течение 15 лет с момента снятия судимости. Но пока господину Косенкову удается сохранять пост с приставкой врио: выборы мэра Тамбова в начале января 2021 года были признаны несостоявшимися, потому что на них фактически допустили лишь одного кандидата — мэра Котовска и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Плахотникова. По местному законодательству мэра Тамбова выбирают депутаты гордумы из двух человек, отобранных конкурсной комиссией. Повторные выборы назначены на конец апреля.

В прокуратуре Тамбовской области подтвердили “Ъ”, что господин Косенков пока не может официально занять кресло мэра. При этом надзорное ведомство не возражало против удовлетворения ходатайства градоначальника о досрочном снятии судимости. Сам Максим Косенков не ответил на звонки “Ъ”. Собеседник в его окружении назвал решение суда репутационной победой врио мэра: «Еще один аргумент противников Максима Юрьевича стал ничтожным и утратил свою актуальность».

Политолог Владимир Слатинов считает снятие судимости частичной моральной победой господина Косенкова. «Полной моральной и политической победой может стать отмена приговора»,— добавляет эксперт.

Впрочем, с учетом поддержки, которой господин Косенков пользуется со стороны областной администрации, существуют и другие варианты сохранения его в должности градоначальника. Губернатор Александр Никитин ранее говорил “Ъ”, что власти рассматривают вопрос о возвращении к системе управления муниципалитетом, при которой высшим должностным лицом города является председатель гордумы, а глава администрации (сити-менеджер) назначается по контракту. Это позволит Максиму Косенкову официально возглавить Тамбов. Гордума уже направила в Госдуму депутатский запрос для разъяснения возможности изменения действующего порядка выборов, но ответ пока не получен.

Сергей Толмачев