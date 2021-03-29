Звезда фильма “Гардемарины, вперед!” Сергей Жигунов женился в третий раз

58-летний актер и режиссер Сергей Жигунов женился в третий раз: в минувшие выходные он зарегистрировал отношения с 42-летней журналисткой Викторией Ворожбит. Сперва интернет-пользователи обратили внимание на фотографию в Instagram-аккаунте Сергея, на котором изображена женская рука с кольцом, похожим на обручальное. Но уже спустя сутки влюбленные подтвердили догадки, выложив парные снимки в ленту.

Поздравьте меня) Вика взяла мою фамилию,

– написал Жигунов, ответив чуть позже в комментариях положительно на вопрос, поженились ли они. А Виктория подписала кадры со свадебной фотосессии коротко:

Жигуновы)

Для бракосочетания Жигунов выбрал темно-синий костюм, а Ворожбит – ярко-голубое приталенное платье до колена. По словам их фотографа Геннадия Степанова, регистрация состоялась в Гагаринском ЗАГСе города Москвы.

Впервые о романе актера с журналисткой и кинопродюсером Викторией Ворожбит российские СМИ заговорили еще прошлой осенью, почти одновременно с новостью о его втором разводе. Якобы их не раз замечали вместе, и прошедший карантин они также провели в компании друг друга, судя по фотографиям одних и тех же локаций в Instagram. Однако официального подтверждения данным слухам до сегодняшнего дня так и не было.

Напомним, до Виктории Сергей был женат дважды, причем оба раза – на одной и той же женщине, актрисе Вере Новиковой. Они прожили 22 года до того момента, как решили развестись в 2007 году. Тогда активно ходили слухи, что актер бросил семью из-за любви к коллеге по сериалу “Моя прекрасная няня” Анастасии Заворотнюк (роман между коллегами по съемочной площадке продлился примерно полтора года). Через два года Сергей и Вера все же воссоединились, решив снова зарегистрировать отношения, и прожили вместе еще 11 лет. В октябре 2020-го Жигунов объявил о разводе, опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака. Точная дата в нем скрыта, и в подписи актер не стал делать каких-то громких заявлений, ограничившись простым и лаконичным: “Пусть полежит здесь”.

Виктория Ворожбит и Сергей Жигунов