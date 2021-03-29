Россиянин задержан в Китае за попытку изнасилования кошки

21-летний уроженец Санкт-Петербурга задержан в китайском Гуанчжоу за попытку совершить развратные действия в отношении кошки, которую ему вручили за выдающиеся заслуги в учёбе.

По мнению следствия, западная пропаганда сформировала у молодого человека ложные представления о том, что в Китае существует практика выдачи кошек в качестве жён.

Юноша, имя которого в интересах следствия не уточняется, прибыл в Китай в 2019 году в качестве иностранного студента по программе МИД. В последнее время родственники задержанного отметили странности в его поведении. На его странице начали появляться картинки с государственной символикой КНР, в которых сообщается о возможности получить кошку-жену за заслуги перед Компартией Китая. Как выяснилось впоследствии, эти картинки распространяют такие американские спецслужбы, как MI6 и ЦРУ с целью скомпрометировать китайские власти.

Официальный представитель МИД Китая опроверг популярную в Интернете теорию о выдаче кошек в качестве жён от имени государства.

– КПК ничем подобным не занимается и заниматься не будет. Сексуальные отношения с кошками, как и черепахами и другими животными, в стране запрещены. Иностранный студент будет выслан из страны. От тюремного срока его спасло то, что он оказался всего лишь инструментом в руках западных агентов, и к тому же не успел осуществить своё преступное намерение до того, как его задержали соседи по общежитию. Кошка, которую он получил в подарок как студент-отличник, в настоящее время передана в приют, – сказал представитель МИД КНР Бао Лю.

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