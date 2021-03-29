 

Новым главой «Роскосмоса» назначен Анатолий Сердюков

29.03.2021, 9:32, Разное
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Новым генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» назначен Анатолий Сердюков, до этого занимавший должность председателя Совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», а также возглавлявший Минобороны с 15 февраля 2007 по 6 ноября 2012 гг.

В соответствующем указе президента РФ, опубликованном на сайте Кремля, отмечаются выдающиеся заслуги Сердюкова в модернизации Вооружённых сил и укреплению боеспособности российской армии. В документе подчёркивается, что Сердюков – управленец с большим профессиональным опытом, который позволит ему грамотно формулировать стратегические задачи и контролировать их реализацию всеми подразделениями «Роскосмоса».

– Ему предстоит решить задачу с улучшением технического обслуживания и ускорить реализацию ранее намеченных планов по освоению Марса, Луны и строительству пилотируемого космического корабля «Орёл» со спускаемым модулем, – прокомментировала его назначение депутат Госдумы Валентина Терешкова.

В должности Анатолий Сердюков заменил Дмитрия Рогозина, назначенного президентом на должность главы Олимпийского комитета России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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