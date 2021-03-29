 

Евросоюз введёт санкции против России и Китая из-за застрявшего судна в Суэцком канале

29.03.2021, 9:31, Разное
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Совет министров стран Евросоюза единогласно проголосовал за необходимость расширять санкционное давление на Россию и Китай из-за застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given.

По мнению европейских политиков, тоталитарные режимы неоправданно обогащаются на случившейся трагедии.

В качестве санкционного ответа рассматривается возможность ареста банковских счетов и имущества лиц, которые могли инициировать операцию по застреванию судна Ever Given. Как отметили представители британского МИД, «с высокой вероятностью» к застреванию буксира причастны сотрудники российского и китайского генштабов. Британцы заявили, что у них есть записи, однозначно свидетельствующие об этом, однако их публикация невозможна, так как записанные на них лица не давали на это согласия. Санкции начнут действовать 1 апреля.

– В римском праве есть такой принцип – «cui bono», или «кому выгодно». Он означает, что преступником чаще всего оказывается тот, кто получил максимальную пользу от злодеяния. Если мы посмотрим на нефтяные котировки в связи с застреванием судна в Суэцком канале, то сразу становится понятно, что это не выгодно никому, кроме Путина. В настоящее время мы составляем список чиновников Генштаба России и КНР, которые, по нашему мнению, имеют отношение к случившемуся, – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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