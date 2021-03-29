МВД пообещало привлечь к ответственности всех участников несанкционированной акции «Час Земли»

По данным министерства внутренних дел, в несогласованной акции «Час Земли» 27 марта 2021 года приняло участие более 10 тысяч россиян.

– Мы провели детальный анализ и сопоставили разные данные, в том числе предоставленные энергопередающими организациями и управляющими компаниями. Всего в этой незаконной акции приняло участие чуть больше 10 000 человек, все их личности установлены, в ближайшие время следователи дадут правовую оценку действиям этих граждан. Мы понимаем, что многие участники «Часа Земли» просто не осознавали, что участвуют в несогласованном мероприятии, которое координировалось из стран НАТО через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Таких граждан мы привлечём только к административной ответственности, а вот тем, кто уже принимал участие в незаконных акциях протеста, может грозить и наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В МВД добавили, что почти все нарушители проживают в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Краснодаре и Екатеринбурге. Им может грозить штраф до одного миллиона рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 30 суток.

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