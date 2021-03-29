 

Турция собирается построить канал “Стамбул”. Он соединит Мраморное и Черное моря

29.03.2021, 9:24, Новости дня
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В Турции утвердили план строительства канала “Стамбул”, который пройдет параллельно проливу Босфор, после учета запросов от граждан. Об этом заявил министр окружающей среды Турции Мурат Курум в Twitter 27 марта.

“Мы согласовали план строительства канала “Стамбул”, рассмотрев все запросы. В этом контексте надеемся быстро реализовать необходимые шаги, чтобы канал “Стамбул” заработал в Турции”, – отметил министр.

Kanal * stanbul Projesi için imar planlar * n * onaylad * k ve ask * ya ç * kard * k. Bu çerçevede ad * mlar * m * z * h * zl * bir * ekilde atarak Kanal * stanbul’u ülkemize, aziz * ehrimize kazand * raca * z. pic.twitter.com/ksMvqrBq4A

— Murat KURUM (@murat_kurum) March 27, 2021

Канал соединит Черное море с Мраморным, проект оценивается в 9,2 млрд долларов, написало агентство Reuters. Правительство заявляет, что этот канал облегчит судоходство в проливе Босфор, одном из самых загруженных морских путей в мире. Построенный канал позволит предотвратить такие инциденты, как с судном MV Ever Given компании Evergreen, которое село на мель в Суэцком канале 23 марта и задержало движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. 

Как отметило агентство, критики проекта утверждают, что строительство канала “Стамбул” нанесет ущерб окружающей среде. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сказал, что траты на такие проекты во время борьбы Турции с коронавирусом являются “невероятными”.

Канал “Стамбул” сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры до 300 тыс. тонн. По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов, написало агентство “Анадолу”. 

Турция планировала приступить к строительству нового канала еще в 2018 году. 

Проект строительства нового канала в 100 км к западу от Стамбула был впервые анонсирован президентом страны Реджепом Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Новый канал собирались построить, чтобы уменьшить транспортную нагрузку на Босфор, который считается одним из самых загруженных судоходных фарватеров на планете, отмечала “Русская служба ВВС”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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