“Лучший сценарий рождения сложно представить”. Вдовец Фриске Шепелев показал мать своего новорожденного сына

Российский телеведущий белорусского происхождения Дмитрий Шепелев 27 марта на своей странице в Instagram рассказал, как провел время накануне рождения своего второго сына.

“Уехать после вечеринки, где друзья, музыка и танцы, прямиком в госпиталь. Похоже, лучший сценарий рождения сложно представить. Именно так произошло с нами, и теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь. Удивительное приключение продолжается. Счастлив”, – написал он.

Пост телеведущий сопроводил снимком из палаты роддома. На нем запечатлена роженица, мать его ребенка, российский дизайнер Екатерина Тулупова и ребенок, лежащий рядом.

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29 марта Шепелев разместил в Instagram черно-белый селфи-снимок Тулуповой.

“Решение о третьем для нашей семьи ребенке было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде “почему бы и нет”. Возможно, Катя считает иначе. Это произошло само собой, очень естественно. Наверное, сложно представить более благополучный сценарий – ведь мы оба этого хотели”, – написал он.

Шепелев отметил, что у обоих был опыт родительства, и они были рады ощутить его вновь.

“И только сейчас, спустя месяцы, глядя на Катю и нашего прекрасного младенца, я осознаю, что за внешней беззаботностью ее “да” стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость – решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! Я так горжусь тобой! Восхищаюсь! Я так благодарен. Спасибо за твою красоту. И спасибо за твой смех – это было к тому же очень веселое приключение. Идем дальше

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Шепелев и Тулупова состоят в отношениях с 2016 года. В начале февраля 2021 года Шепелев сообщил, что у них с Тулуповой вскоре родится ребенок, не уточнив его пол. О рождении второго сына Шепелев сообщил 26 марта.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

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