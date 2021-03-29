 

“Слуга народа” заявила, что Вирастюк побеждает на выборах в Раду. ЦИК обработал лишь треть протоколов

29.03.2021, 9:24, Новости дня
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Партия “Слуга народа” в Facebook заявила 29 марта, что по результатам параллельного подсчета голосов на довыборах в Верховную Раду на 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области лидирует украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк. 

При этом экзит-полл Социологической группы “Рейтинг” показывает, что в округе с минимальным разрывом лидируют три кандидата: представитель партии “За майбутнє”, экс-нардеп и бывший директор курорта “Буковель” Александр Шевченко (32,4%), выдвиженец “Свободы” Руслан Кошулинский (31,6%) и Вирастюк (29,4%). Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%, сообщили социологи. 

В “Слуге народа” заявили, что их экзит-полл показывает другие результаты. Глава партии Александр Корниенко уверен в победе Вирастюка. 

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1089759628196702

В партии “За майбутнє” считают, что победил их кандидат. 

“Результаты параллельного подсчета голосов штабом Александра Шевченко по 100% протоколов избирательных участков с мокрыми печатями выглядят следующим образом: за Александра Шевченко проголосовали 15 798 избирателей. На втором месте Василий Вирастюк с результатом 15 606 голосов. Руслан Кошулинский замыкает тройку лидеров избирательной гонки – 14 484 голосов”, – сообщила пресс-служба политсилы. 

https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/posts/283431866712227

Центральная избирательная комиссия обработала пока 29,91% протоколов. Согласно этим результатам, лидирует Вирастюк (4859 голосов). На втором месте пока Кошулинский (4048 голосов) на третьем – Шевченко (3919 голосов). 

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходили 28 марта в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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