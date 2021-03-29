 

В Украине за сутки сделали 1,5 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

29.03.2021, 9:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Украине уменьшилось количество вводимых за сутки доз вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 марта данные Министерства здравоохранения.

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1585 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 1585 человек, завершили вакцинацию (получили обе дозы) – ноль. […] За 28 марта 2021 года было сделано на 3031 прививку меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 51 мобильной бригады по иммунизации и 72 пунктов вакцинации”, – говорится в сообщении.

Больше всего прививок сделали в воскресенье в Харьковской области – 230, ни одной дозы вакцины не вводили в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 198 465 человек. Обе дозы получил только один украинец, это было в Хмельницкой области.

Наибольшее число вакцинированных с начала прививочной кампании в Украине – в Днепропетровской области (13 929).

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Россия направила боевые корабли на помощь танкеру в Индийском океане

07.07 / Ученые показали, во что превратят человека 25 лет удаленки

15.03 / В Эстонии призвали к началу переговоров с Россией о поставках вакцины

03.12 / Рада не будет рассматривать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности на этой неделе – нардеп Качура

02.03 / “Если страны полагаются только на вакцины, они ошибаются”. Впервые за семь недель ВОЗ наблюдает увеличение числа случаев COVID-19

01.03 / Роскомнадзор заявил, что Twitter “злостно нарушает” российское законодательство

08.08 / Названа сумма, необходимая для восстановления Донбасса

08.09 / Ущерб почти на 1 млн грн. Во Львовской области таможенник подделывал документы – Офис генпрокурора

15.11 / Врач перечислила скрытые угрозы коронавируса

16.11 / “Нельзя помнить о чем-то только два года”. ЕСПЧ принял к рассмотрению иск вдовы отравленного полонием Литвиненко к РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)