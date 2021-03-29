В Украине за сутки сделали 1,5 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

В Украине уменьшилось количество вводимых за сутки доз вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 марта данные Министерства здравоохранения.

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1585 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 1585 человек, завершили вакцинацию (получили обе дозы) – ноль. […] За 28 марта 2021 года было сделано на 3031 прививку меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 51 мобильной бригады по иммунизации и 72 пунктов вакцинации”, – говорится в сообщении.

Больше всего прививок сделали в воскресенье в Харьковской области – 230, ни одной дозы вакцины не вводили в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 198 465 человек. Обе дозы получил только один украинец, это было в Хмельницкой области.

Наибольшее число вакцинированных с начала прививочной кампании в Украине – в Днепропетровской области (13 929).

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 1,6 млн случаев, 32 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

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