“Мечты сбываются!”. Каминская презентовала клип на сольный трек и устроила презентацию на крыше небоскреба
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Экс-участница украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская (Slava Kaminska) презентовала первый сольный трек – 911. На своем YouTube-канале она опубликовала ролик в формате mood video.
Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Певица танцует перед камерой, исполняя композицию.
ВИДЕОВидео: SLAVA KAMINSKA / YouTube
В Instagram Каминская показала, как презентовала ролик с помощью проекции на стенах одного из торговых центров – небоскребов в Киеве. Сама певица находилась на крыше этого здания, расположенного в центре украинской столицы.
“Мечты сбываются! 911 на главных экранах страны”, – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.
Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.
Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.
По словам Каминской, после ухода из группы она будет петь о любви, мужчинах и отношениях как певица Slava Kaminska.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет