 

“Мечты сбываются!”. Каминская презентовала клип на сольный трек и устроила презентацию на крыше небоскреба

29.03.2021, 9:24, Новости дня
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Экс-участница украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская (Slava Kaminska) презентовала первый сольный трек – 911. На своем YouTube-канале она опубликовала ролик в формате mood video.

Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Певица танцует перед камерой, исполняя композицию.

ВИДЕОВидео: SLAVA KAMINSKA / YouTube

В Instagram Каминская показала, как презентовала ролик с помощью проекции на стенах одного из торговых центров – небоскребов в Киеве. Сама певица находилась на крыше этого здания, расположенного в центре украинской столицы.

“Мечты сбываются! 911 на главных экранах страны”, – написала она.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.

Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

По словам Каминской, после ухода из группы она будет петь о любви, мужчинах и отношениях как певица Slava Kaminska.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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