Запад пытается заставить Россию поддерживать русофобский режим в Белоруссии – эксперт Трухан

Интеграционный процесс России и Белоруссии прошел многострадальный пусть, который до сих пор выглядит для большинства людей неопределенным. Александр Лукашенко, придерживающийся многовекторной политики, то делал на союзных отношениях акцент, то наоборот откладывал вопрос в долгий ящик.

Полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан выразил мнение, что западный истеблишмент пытается манипулировать Россией, заставляя поддерживать антироссийский режим во многих странах. Теперь разменной монетой в этом является Белоруссия.

По мнению Трухана, в МИД Белоруссии рады саботированию интеграционного вопроса. Эксперт убежден, что данное ведомство является в корне антироссийским. Оно, по словам экс-полковника, осуществляет ту задачу, которую не удалось осуществить на Украине.

Трухан подчеркнул, что речь идет не о гражданах страны, а о правительстве государства. Такие манипуляции имеют место из-за того, что Кремль явно недооценивают. “Ребята, такого не будет, вот, в чем вопрос”, – резюмировал эксперт.