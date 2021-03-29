 

Кандидат от “ЕР” Евгений Григорьев победил на досрочных выборах главы Якутска

29.03.2021, 9:18, Разное
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Было
обработано уже 96,72% протоколов. На втором месте по числу набранных голосов с 39,87%
расположился кандидат от “Справедливой России” Виталий Обедин. Евгений Рябченко от ЛДПР завоевал 1,01%, Иван Комаров от “Гражданской” платформы” – 1,18%, Айал Прокопьев (“Родина”) – 0,98%.

По данным сайта
Независимого общественного мониторинга, на досрочных выборах главы Якутска не было выявлено существенных нарушений. Хотя проблемные случаи были, но недочеты быстро устранялись.

Евгений Григорьев в январе стал исполняющим
обязанности мэра Якутска после того, как городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой.
До этого политик занимал должность первого заместителя главы города. Евгений Григорьев является
победителем конкурса “Лидеры России” 2019 года.

Напомним, ранее Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Женщина была градоначальницей с сентября 2018 года.



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