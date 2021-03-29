 

Чешский миллиардер погиб в авиакатастрофе на Аляске

29.03.2021, 9:06, Новости дня
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Чешский миллиардер, основатель и владелец компании PPF Group Петр Келлнер погиб в результате произошедшего в субботу крушения вертолета на Аляске.

По информации СМИ, вертолет Eurocopter AS50 потерпел крушение на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска. Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших, среди которых Келлнер, передает ТАСС. 

Жертвами авиакатастрофы стали также житель Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование. 

Forbes оценивает состояние Келлнера в 17,5 млрд долларов.

Ранее вертолет МЧС, совершавший тренировочный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области. На борту находились три человека, один из них погиб. Причиной крушения ведомственного вертолета МЧС РФ Ка-32 в Калининградской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность. По факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом.



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