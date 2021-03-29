Штаб Бабарико заявил о создании партии «Вместе» в Белоруссии

Штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о создании новой партии, получившей название «Вместе».

«Обращение Виктора Бабарико: нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», – передает ТАСС слова Бабарико.

18 июня претендовавший на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу «Белгазпромбанка». В конце ноября комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Бабарико вину не признал. После стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение.

Напомним, 17 февраля Верховный суд Белоруссии не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с ареста на более мягкую.