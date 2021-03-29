 

На уроках пения Монсеррат Кабалье била палкой Николая Баскова

29.03.2021, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В телевизионном шоу «Звезды сошлись» российский певец Николай Басков описал методы обучения своих подопечных покойной оперной исполнительницы Монсеррат Кабалье. Артиста она била палкой, когда тот неправильно пел.
Во время исполнения композиции должны включаться косые мышцы диафрагмы, отметил певец, если он этого не делал, то Монсеррат Кабалье брала палку и била его под диафрагму. В этот момент она интересовалась у Николая Баскова, где находится его мозг и думает ли он им.

Однако Монсеррат Кабалье не только рукоприкладствовала, но и была строга в плане пунктуальности. Однажды Николай Басков опоздал на вокальные занятия всего на 15 минут из-за пробок, но оперная певица была непреклонна. Она отменила занятия, объяснив это тем, что артист не может опаздывать.

Сейчас Николай Басков сам занимается педагогической деятельностью, для которой необходимо иметь выдержку. Певец пожаловался, что ему сложно объяснить студентам вещи, которые обычно приходят после нескольких лет практики. По словам Баскова, только к 40 годам он понял, о чем в юности ему говорили преподаватели.

Источник: www.ntv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Instagram вводит цензуру на мужские соски

05.12 / Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь

31.07 / Личное: Виновата сама

26.01 / Страховщики назвали самые убыточные марки автомобилей по выплатам ОСАГО

09.12 / Новую российскую орбитальную станцию стилизуют под храм Василия Блаженного

20.08 / Мнение: Игра в комментарии к фото

29.07 / США объявили конкурс на создание системы автопоиска бронетехники «противника»

07.07 / 72% российских врачей считают, что систему ОМС необходимо ликвидировать — опрос

25.07 / Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

24.06 / Ученые подтвердили возможность извлечения энергии из черных дыр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)