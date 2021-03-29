На уроках пения Монсеррат Кабалье била палкой Николая Баскова

В телевизионном шоу «Звезды сошлись» российский певец Николай Басков описал методы обучения своих подопечных покойной оперной исполнительницы Монсеррат Кабалье. Артиста она била палкой, когда тот неправильно пел.

Во время исполнения композиции должны включаться косые мышцы диафрагмы, отметил певец, если он этого не делал, то Монсеррат Кабалье брала палку и била его под диафрагму. В этот момент она интересовалась у Николая Баскова, где находится его мозг и думает ли он им.

Однако Монсеррат Кабалье не только рукоприкладствовала, но и была строга в плане пунктуальности. Однажды Николай Басков опоздал на вокальные занятия всего на 15 минут из-за пробок, но оперная певица была непреклонна. Она отменила занятия, объяснив это тем, что артист не может опаздывать.

Сейчас Николай Басков сам занимается педагогической деятельностью, для которой необходимо иметь выдержку. Певец пожаловался, что ему сложно объяснить студентам вещи, которые обычно приходят после нескольких лет практики. По словам Баскова, только к 40 годам он понял, о чем в юности ему говорили преподаватели.

Источник: www.ntv.ru