 

Давид Манукян с грустью признался в отсутствии девушки

29.03.2021, 9:00, Разное
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Популярный российский рэпер и блогер Давид Манукян с грустью констатировал тот факт, что у него нет девушки. Звезда отрицает, что у него начались отношения с помощницей по имени Анна.
В январе Давид Манукян и Ольга Бузова устроили свадьбу на Мальдивах, которая состоялась в соответствии с местными традициями. Все ждали, что пара узаконит отношения в России, но через несколько дней после возвращения в Москву знаменитости расстались. Бузова обвинила Даву в изменах и недостойном поведении. Якобы блогер увлекся своей помощницей. Она ездила вместе с рэпером в Новосибирск на его день рождения.

Давид Манукян решил высмеять слухи о появлении у него новой избранницы. Он обнародовал юмористический ролик в разделе «Истории» в социальной сети Instagram, где снялись другие актеры. Экс-избранник Ольги Бузовой позже с грустным смайликом написал, что никакой девушки у него на самом деле нет.

Изображение взято с: Instagram @dava_m
Ранее общественность считала, что Дава изменил Ольге Бузовой с партнершей по проекту «Танцы со звездами» Дарьей Палей. Масла в огонь подкинула звезда «Дома-2», назвавшая танцовщицу «падшей женщиной». Сама же Палей резко реагирует на подобную критику в свой адрес, поскольку у нее есть муж и маленький ребенок.

Источник: www.instagram.com



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